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Spor

Başakşehir'den ayrılmıştı! Aleksic'in yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, RAMS Başakşehir ile yollarını ayıran Danijel Aleksic ve son olarak İsviçre'nin FC Zürih takımında forma giyen Nikola Boranijasevic'i transfer ettiğini duyurdu.

8 Ağustos 2024 Perşembe 20:20 - Güncelleme:
Başakşehir'den ayrılmıştı! Aleksic'in yeni takımı belli oldu
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Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, RAMS Başakşehir ile yollarını ayıran Danijel Aleksic ve son olarak İsviçre'nin FC Zürih takımında forma giyen Nikola Boranijasevic'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil beyazlılar orta saha oyuncusu Aleksic ile 2+1 yıllık, sağ bek Boranijasevic'le ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik de hazır bulundu.

ÇELİK: "ALEKSIC'İ GEÇEN SEZON DA İSTEMİŞTİK"

Çelik, iki Sırp futbolcunun transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamdaa "Aleksic ve Nikola ile imza törenlerini gerçekleştirdik. İkisi de tecrübeli futbolcular. İnşallah takımımıza büyük katkılar sağlayacaklardır. Aleksic'i geçtiğimiz sezonun devre arasında da almak için uğraşmıştık. Nasip bugüneymiş. İki futbolcumuz da geldikleri takımda şampiyonluk yaşamış isimler. 13 Eylül gününe kadar transfer çalışmalarımız devam edecek. Takımımızdan gidecek isimlere göre yeni transferlerimiz gerçekleşebilir. Futbol şube olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. İnşallah güzel bir sezonu geride bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

ALEKSIC: "KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

İmza töreninden sonra konuşan Danijel Aleksic, "Konya'da olduğum için çok mutluyum. İmza töreni sonrası hemen antrenmana çıkacağım. Kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızı alacağımız galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Bu arada 5 sezon formasını giydiğim Başakşehir ailesine de çok teşekkür ederim." dedi

BORANIJASEVIC: "GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

Nikola Boranijasevic ise törende yaptığı açıklamada "Konyaspor, gerçekten büyük bir camia ve ateşli taraftarı var. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızla birlikte bir bütün olacağız ve güzel bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Boranijasevic yeşil beyazlı takımda 24 numaralı forma giyecek, Aleksic ise 9 numaralı formayı terletecek.

  • Danijel Aleksic
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