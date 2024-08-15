Başakşehir'den Crespo açıklaması!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Iberia maçının ardından transfer açıklaması yaptı.

Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "İyi bir skor. 4 maçta 13 gol oldu. Şimdi İrlanda'ya gidiyoruz, oradan da iyi bir skorla dönüp gruplara gitmek istiyoruz. Ülke puanı çok önemli, bu maçlarda milli maç gibi aslında. Bu maçlarda oyuncular, tribünler kenetleniyor." dedi.

CRESPO AÇIKLAMASI

Fenerbahçeli futbolcu Crespo ile ilgili de konuşan Göksel Gümüşdağ, "Birçok oyuncu takip ediyoruz, 3-4 bölgeye hamle yapacağız. Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı ama menajerlerden bize Crespo ismi geldi. Şartları bize uyarsa ilgilenebiliriz." sözlerini sarf etti.

"MAÇIMIZIN ERTELENMESİ İÇİN BAŞVURDUK"

Gümüşdağ, "Sayın Hacıosmanoğlu ve Montella da maçı izlemeye geldi. Diğer takımlarımıza da play-off'ta başarılar diliyoruz. TFF başkanımıza maçımızın ertelenmesi için 'BAY' hakkı talebinde bulunduk. Rakiplerimiz oynamıyor bu maçları, bütün play-off takımlarına bu hak tanınmalı." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ ayrıca, "Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çağdaş Hoca'nın arzusu, enerjisi, isteği çok yüksek. Önce şu play-off'u geçelim, sonrasını tek tek giderek geçmeye bakacağız. Başakşehir çok istikrarlı bir takım. İnanıyorum ki insanların ilgisi her geçen gün artacak." dedi.

Manchester City ile yapılan anlaşmaya değinen Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı: "Manchester City ile 3 yıllık anlaşmamız var. Her 15 günde bir City'den buraya geliyorlar. Alacağımız, göndereceğimiz oyuncular da bu anlaşmaya dahil. Şu anda bir nişanlılık var, inşallah güzel bir evlilik olur ileride. Bizim gibi takımların kalıcı olabilmesi için mutlaka üretebilmesi lazım. Mahmut Tekdemir, 19 sene bu kulüpte kaldı. 500 maçı geçirdi. Akademiden çıkan, şampiyonluk golümüzü atmış oyuncumuzun adını akademiye vermek yakıştı gerçekten. Genç stoper Hamza'yı, kaleci Deniz'i görüyorsunuz."