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Başakşehir'den Demba Ba çalımı

Süper Lig’in Lideri, ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray için geçen Senegalli futbolcuyu, gizlice İstanbul’a getirip, kiralık olarak imzayı attırdı.

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BAŞAKŞEHİR’DEN Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çalım. Ara transfer döneminde ismi iki ezeli rakip için de geçen ve son olarak Cim-Bom’a yakın olarak gösterilen Demba Ba, sezon sonuna kadar Başakşehir’e transfer oldu. Süper Lig’in lideri gizlice İstanbul’a getirdiği Senegalli golcü ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Turuncu-Lacivertli ekip geçtiğimiz günlerde yüzünde Boz Baykuş maskesi bulunan bir futbolcu fotoğrafı paylaşmış ve bir transfer sinyali vermişti. Kulüp dün de “Hoş geldin @dembabafoot” etiketiyle “Müslüm Baba Şarkısı” videosunu kullanarak Demba Ba transferini resmen duyurdu. Başakşehir, kiralama bedeli ödemeyeceği Demba Ba’ya 700 bin euro ücret ödeyecek. Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş ve geçen sezon da Göztepe’de de top koşturan 33 yaşındaki Senegalli golcü oyuncu, son olarak Çin’in Şanghay Shenhua takımında forma giyiyordu. 

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