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Spor

Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na teşekkür

Futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu için Medipol Başakşehir bir teşekkür mesajı yayımladı.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:46
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan eski kaptanı Emre Belözoğlu'na, kulübe verdiği hizmetler için teşekkür mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan." ifadeleri yer aldı.

Mesajla birlikte Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir forması ile birlikte çıktığı maçlardan da görüntüler paylaşıldı.

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