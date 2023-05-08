Başakşehir'den Galatasaray paylaşımı

Başakşehir yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'de bu akşam lider Galatasaray'a konuk olacak Turuncu-Lacivertliler, söz konusu mücadeleyle ilgili ses getiren bir paylaşım yaptı.

Başakşehir'den Galatasaray maçıyla ilgili yapılan paylaşımda, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" ifadeleri kullanıldı. İstanbul ekibinin bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlarca büyük etkileşim aldı.

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir maçı saat 20:00'de başlayacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı müsabakanın VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen.