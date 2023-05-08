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Spor

Başakşehir'den Galatasaray paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacak Başakşehir'den sosyal medya paylaşımı geldi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
Başakşehir'den Galatasaray paylaşımı
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Başakşehir yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'de bu akşam lider Galatasaray'a konuk olacak Turuncu-Lacivertliler, söz konusu mücadeleyle ilgili ses getiren bir paylaşım yaptı.

Başakşehir'den Galatasaray maçıyla ilgili yapılan paylaşımda, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" ifadeleri kullanıldı. İstanbul ekibinin bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlarca büyük etkileşim aldı.

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir maçı saat 20:00'de başlayacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı müsabakanın VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

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