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Spor

Başakşehir'den Galatasaray'a Ndayishimiye çalımı!

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Yeni Malatyasporlu futbolcu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 18:18 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:19
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Medipol Başakşehir FK, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Kulübümüz, Yeni Malatyaspor’da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye’yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Yeni Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiye’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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