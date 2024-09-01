Başakşehir'den görkemli galibiyet!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor deplasmanda 2-0 öne geçti ama Başakşehir maçı 5-2 kazandı.

Antalyaspor'un gollerini 2. ve 41. dakikada Sam Larsson kaydetti.

Başakşehir'in golleri 43. dakikada Joao Figueiredo, 62. dakikada Deniz Türüç, 64,72 ve 80. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Antalyaspor 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Antalya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Samudio'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski, ceza sahasına hareketlenen Larsson'a pasını gönderdi. Larsson'un altıpas önünde sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

25. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta rakibini çalımlayan Opoku'nun altıpas önüne yaptığı ortaya Figueiredo uygun pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Kenan Piric iki hamlede çıkardı, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

41. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Larsson, çalımlarla ceza sahasına girdi. Larsson'un ayak içiyle plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'in solundan ağlarla buluştu: 0-2.

43. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Pelkas topu kafa ile altıpas içine indirdi, Figueiredo'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

62. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Antalyaspor ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı frikikte, kalecinin de müdahale ettiği top üst direğe çarpıp ağlara gitti: 2-2.

64. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kemen'in penaltı noktası üzerine yaptığı kavisli ortada Piatek, şık bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 3-2.

72. dakikada ev sahibi takım 4. golünü buldu. Sol kanattan son çizgiye inen Lima'nın altıpas içine gönderdiği sert topa Piatek ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 4-2.

81. dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Opoku'nun pasıyla Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Piatek, önünde seken topa sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2.