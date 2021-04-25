Başakşehir'den kritik puan kaybı

Süper Lig'in 37'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alnayaspor ile 0-0 berabere kaldı.
16'ncı dakikada Salih'in pasıyla ceza sahsına giren Efkan'ın yerden çıkardığı pasta Mustafa Pektemek'in gelişine şutu üstten auta çıktı.
28'inci dakikada sağ kanattan Visca, ceza sahası dışına yerden çıkardı, Ömer Ali'nin şutu üstten auta çıktı.
29'uncu dakikada Tayfur'un ceza sahsına ortasında Efecan'ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü
41'inci dakikada Tayfur ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Volkan'dan dönen topu Mustafa Pektemek yeniden kaleye gönderdi ama kaleci Volkan yine gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
73'üncü dakikada Salih'in kullandığı duran topta Tayfur'un kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü, Mustafa Pektemek tamamlamak istedi, Epureanu topu uzaklaştırdı.
79'uncu dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Salih'in ceza sahası içinde gelişine şutu auta çıktı.
Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
STAT: Fatih Terim
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Uğur (Dk. 76 Mbombo), Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Giuliano (Dk. 87 Berkay), Aleksic, Gulbrandsen (Dk.76 Crivelli)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Efkan (Dk. 90+ Umut), Berkan, Efecan (Dk. 86 Kadzior), Salih (Dk. 90+1 Ceyhun), Davidson (Dk. 77 Siopis), Mustafa (Dk. 86 Bareiro)
SARI KARTLAR: Visca (Medipol Başakşehir)