İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,116
  • EURO
    44,3102
  • ALTIN
    4134.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'den Krzysztof Piatek için transfer açıklaması
Spor

Başakşehir'den Krzysztof Piatek için transfer açıklaması

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Krzysztof Piatek'in Al Duhail'e transferinin yakın olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Başakşehir'den Krzysztof Piatek için transfer açıklaması
ABONE OL

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Çağdaş Atan, basın toplantısında takımın golcü futbolcusu Krzysztof Piatek için, "Piatek önemli bir rakama başka bir takıma transfer olabilir." dedi.

Çağdaş Atan'ın bu sözlerinin ardından açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Piatek ile ilgili Al Duhail ile görüşmelerimiz devam ediyor. İki ülke vardı biri Dubai, biri Katar. Al Duhail ile şu anda prensipte ilerlemekte, bitime doğru gidiyor. Zannediyorum pazartesiye kadar transferi bitirebiliriz." diye konuştu.

Başakşehir'de bu sezon 48 maçta süre bulan Polonyalı golcü, 31 gol attı ve 5 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.