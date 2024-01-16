Başakşehir'den Leo Dubois açıklaması

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan kiralıkları Leo Dubois için konuştu.

Başkan Gümüşdağ, "Galatasaray'ın kiralık olarak Başakşehir'de forma giyen Dubois'i geri çağırdığı iddia ediliyor. Galatasaray'ın bir talebi oldu mu?" sorusunu cevap verdi.

Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu, şu an bizim oyuncumuz. Sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, oyuncu da buradan memnun. Eğer bir gelişme olursa değerlendiririz ama şu an için böyle bir gelişme yok. Kendisinden çok memnunuz ve ihtiyacımız olduğunu da söylemiş olayım." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK DE KONUŞMUŞTU!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cuma günü düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncunun olası geri dönüşüyle ilgili sorunun ardından, "Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok." sözlerini kullanmıştı.