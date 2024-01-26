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Spor

Başakşehir'den Leo Dubois için sürpriz karar

Başakşehir, kiralık olarak formasını giyen ve Galatasaray'ın geri çağırma ihtimali olan Leo Dubois için sürpriz bir karar aldı.

26 Ocak 2024 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Başakşehir'den Leo Dubois için sürpriz karar
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RAMS Başakşehir, Galatasaray'dan kiraladıkları Leo Dubois için kararını verdi.

GALATASARAY GERİ ÇAĞIRABİLİR

Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılma olasılığı sonrası Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'in geri çağrılma ihtimali doğdu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Leo Dubois'in kiralık sözleşmesini, transfer ücreti almadan iptal etmeyi düşünmüyor.

TAZMİNAT BEDELİ İSTEYECEK

İstanbul ekibi Dubois'in anlaşmasını feshetmek için tazminat bedeli talep edecek.

Habere göre, Fransız oyuncudan çok memnunlar ve bedelsiz geri dönüş için Galatasaray'a kapıyı kapattılar.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois, yaz transfer döneminde Başakşehir'e kiralandı. Fransız oyuncu, İstanbul ekibinde 17 maça çık ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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