Başakşehir'den Modibo Sagnan harekatı

Medipol Başakşehir'de gözler gelecek sezonki transfer çalışmalarına çevrildi. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Portekiz'de kiralık olarak Tondela forması giyen defans oyuncusu Modibo Sagnan'ı kadrosuna katmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR, MODIBO İÇİN TEKLİF YAPTI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Başakşehir, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyu uzun süreden beri takip ediyor. Başakşehir, bu transfer için La Liga ekibi Real Sociedad ile bağlantıya geçti ve teklif yaptı. Teklifin detayları ise paylaşılmadı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Modibo Sagnan'ın kulübüyle kontratı sürüyor. Futbolcu, 30 Haziran 2024 tarihine kadar Real Sociedad'ın oyuncusu durumunda. Sagnan, sezon sezonda 30 maçta görev yaptı ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU

Başakşehir'in gündemindeki Mali ve Fransa vatandaşlığı bulunan 1.87 boyundaki futbolcu, stoper mevkisinin dışında sol bekte de oynayabiliyor. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre; güncel değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.