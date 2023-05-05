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Spor

Başakşehir'den Szysz açıklaması

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan alınan Patrick Szysz hakkında açıklama yayınladı.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Başakşehir'den Szysz açıklaması
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Patryk Szysz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü ile oynadığımız mücadelede sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamayan futbolcumuz Patryk Szysz'in yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması, diz kapağı bağında da esneme tespit edilmiş olup tedavisi planlanmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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