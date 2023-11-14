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Spor

Başakşehir'den tarihe geçen kötü başlangıç

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, zor günler geçiriyor. Emre Belözoğlu^nun ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Çağdaş Atan ile de beklenen hava yakalanamadı. İstanbul ekibi, 10 yıldır bulunduğu Süper Lig'de en az gol attığı dönemi yaşıyor.

IHA14 Kasım 2023 Salı 11:35 - Güncelleme:
Başakşehir'den tarihe geçen kötü başlangıç
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 12. hafta itibarıyla 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla tarihinde en kötü sezon başlangıcına imza attı. Turuncu-lacivertiler, 8 golle ise hem ligin en az gol atan takımı hem de tarihinde 12. haftalar sonunda rakip fileleri en az sarstığı sezonu yaşıyor.

Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatı devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, ligin ilk 12 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi, söz konusu hafta dikkate alındığında 15 puanla 12. sırada bulunduğu 2020-2021 sezonunu geride bırakarak, en kötü sezon başlangıcını bu sezon yaşamış oldu. Sezona Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile başlayan Başakşehir, ilk 3 hafta sonunda 43 yaşındaki çalıştırıcı ile yolları ayırmış ve yerine Çağdaş Atan'ı getirmişti.

HEM LİGİN HEM DE TARİHİNİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

İstanbul temsilcisi, ilk 12 hafta itibarıyla Süper Lig'de en az gol atan takım konumunda bulunuyor. Başakşehir, bu sezon 8 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 16 gole engel olamadı. Turuncu-lacivertliler, ligdeki 10. sezonunda ilk 12 hafta sonunda attığı golün, yediği golden daha az olduğu ilk sezonunu yaşıyor.

RAMS Başakşehir, bu sezondan önce en az gol attığı dönemi ise 2014-2015 sezonunda 14 golle yaşamıştı. Turuncu-lacivertli takım, kalesinde de sadece 5 gol görmüştü.

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