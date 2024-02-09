İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,689
  • EURO
    33,1321
  • ALTIN
    1996.82
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Başakşehir'e 18'lik orta saha

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala bir ismi daha duyurdu. İstanbul ekibi 18 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Hamza Ljukovac'ı kadrosuna kattı.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 22:41 - Güncelleme:
Başakşehir'e 18'lik orta saha
ABONE OL

RAMS Başakşehir, 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, son olarak FK Sarajevo forması giyen 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak FK Sarajevo forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Hamza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.