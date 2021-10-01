Başakşehir'e bir darbe de Fatih Karagümrük'ten

1 Ekim 2021 Cuma 21:58 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 22:15

Süper Lig'in 8. haftasında Karagümrük evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.

İlk yarıda oyunu domine eden Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 19. ve 30. dakikalarda Bertolacci ile 37. dakikada Balkovec'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 84. dakikada Aleksic kaydetti.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. galibiyetini alan Karagümrük puanını 14 yaparken, sezonun 6. yenilgisini alan Başakşehir 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Beşiktaş ile büyük bir kapışmada kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek topun ağlara gitmesini önledi.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pesic'in ara pasıyla penaltı noktasının solunda buluşan Bertolacci'nin vuruşunda, savunmada Duarte'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada kırmızı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, Lima'dan sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası gerisine koşu yapan Bertolacci, bekletmeden vurduğu topu kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

37. dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Biglia'nın ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Balkovec, meşin yuvarlağı Duarte'den kurtararak kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

45. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

78. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Duarte'nin kafayla vurduğu topu kaleci Viviano son anda çeldi.

84. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Atabey Çiçek, pasını penaltı noktası civarındaki Aleksic'e aktardı. Sırp futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

88. dakikada ceza sahasına gönderilen ara pasa hareketlenen Aleksic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 60 Erhun Öztümer), Bertolacci (Dk. 68 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 83 Kerim Frei), Karamoh (Dk. 68 Borini), Pesic (Dk. 83 Tunay Torun)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck (Dk. 70 Zulj), Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Emre Kaplan), Ndayishimiye, Visca (Dk. 70 Aleksic), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 70 Chadli), Okaka (Dk. 70 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 19 ve 30 Bertolacci, Dk. 37 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 84 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 35 Lima, Dk. 64 Ponck, Dk. 83 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)