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Spor

Başakşehir'e gençlik aşısı!

Medipol Başakşehir, Guangzhou FC forması giyen 22 yaşındaki genç oyuncu Shaocong Wu'yu transfer ettiğini açıkladı.

AA10 Ocak 2023 Salı 14:31 - Güncelleme:
Başakşehir'e gençlik aşısı!
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Medipol Başakşehir, Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou'da oynayan ve Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Shimizu S-Pulse'de futbola başlayan genç oyuncu sırasıyla Kyoto Sanga, Guangzhou FC formaları giydi ve Türkiye'ye gelen ilk Çin pasaportlu oyuncu oldu.

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