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Spor

Başakşehir'e İrfan Can Kahveci bonusu

Fenerbahçe, Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci için şampiyon olunması ve yurt dışına transferi halinde bonus ödemesi yapacak.

1 Şubat 2024 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Başakşehir'e İrfan Can Kahveci bonusu
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Bu sezon emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Fenerbahçe, mutlu sona ulaşması halinde İrfan Can Kahveci için RAMS Başakşehir'e bonus ödemesi yapacak.

1 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluğa koşuyor. Eğer Kanarya, ipi göğüslerse ocak 2021'de Başakşehir'den 7 milyon euro artı Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci karşılığında aldığı İrfan Can Kahveci için turuncu- lacivertlilere 1 milyon euro bonus ödeyecek.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferi yapıldığı zaman şu açıklamayı yapmıştı:

"7 milyon euro nakit ile Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservislerini aldık. İrfan'ın yurt dışına satışından da yüzde 20 net pay içinde anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa 1 milyon euro daha alacağız."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 32 resmi maçta 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

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