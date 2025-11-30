Başakşehir'e kötü haber! 2 oyuncu Fenerbahçe maçında yok

RAMS Başakşehir savunmasının önemli oyuncularından Davie Selke ile Jerome Opoku, 15. haftadaki Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa mücadelesine kadar Süper Lig'de 3 kez sarı kart gören Opoku, 55. dakikada hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ganalı stoper, ligin 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapılacak müsabaka öncesinde cezalı duruma düştü.

Santrfor Selke ise 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alman futbolcu da cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.