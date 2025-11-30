İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'e kötü haber! 2 oyuncu Fenerbahçe maçında yok
Spor

Başakşehir'e kötü haber! 2 oyuncu Fenerbahçe maçında yok

Başakşehir'de Davie Selke ve Jerome Opoku, gördükleri kartlar nedeniyle 15. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

AA30 Kasım 2025 Pazar 00:12 - Güncelleme:
Başakşehir'e kötü haber! 2 oyuncu Fenerbahçe maçında yok
ABONE OL

RAMS Başakşehir savunmasının önemli oyuncularından Davie Selke ile Jerome Opoku, 15. haftadaki Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa mücadelesine kadar Süper Lig'de 3 kez sarı kart gören Opoku, 55. dakikada hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ganalı stoper, ligin 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapılacak müsabaka öncesinde cezalı duruma düştü.

Santrfor Selke ise 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alman futbolcu da cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.