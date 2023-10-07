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Spor

Başakşehir'e sürpriz teklif! Hisselerin %40'ını almak istediler

City Futbol Grubu, Başakşehir'in yüzde 40'lık hissesini satın almak için resmi teklifte bulundu. İstanbul ekibi ile görüşmelere başladı.

Takvim7 Ekim 2023 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
Başakşehir'e sürpriz teklif! Hisselerin %40'ını almak istediler
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve zirvenin güçlü takımları arasında yer alan Rams Başakşehir için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

City Futbol Grubu, Başakşehir'in yüzde 40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yaptı ve görüşmelere başladı. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın da yatırımcısı olan City Grubu'n bünyesinde şu takımlar bulunuyor: Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City.

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