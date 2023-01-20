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  • Başakşehir'e talih kuşu kondu! Tam 12 milyon avro...
Spor

Başakşehir'e talih kuşu kondu! Tam 12 milyon avro...

Başakşehir'in genç futbolcusu Youssouf Ndayishimiye için Fransa'dan iki talip olduğu öğrenildi. Ligue 1 ekiplerinden Nice ve Lens'in transfer için istekli olduğu iddia edilirken, oyuncunun Lens takımına daha yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

IHA20 Ocak 2023 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Başakşehir'e talih kuşu kondu! Tam 12 milyon avro...
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Fransız basında çıkan haberlere göre Nice ve Lens, Başakşehir'in Burundili futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrolarına katmak istiyor.

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice ve Lens, Başakşehir forması giyen Ndayishimiye ile kadrolarını güçlendirmek istiyor. Nice, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Didier Digard'ı takımın başına getirmişti. Fransız basını, Digard'ın, ilk olarak 24 yaşındaki futbolcuya imza attırılmasını istediğini yönetime bildirdiğini yazdı. Nice Kulübü'nün 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, Başakşehir'in ise bu teklifi direkt olarak reddettiği, Lens'in de Youssouf için 12 milyon Euro'yla turuncu-lacivertlilerin kapısını çaldığı belirtildi.

Ndayishimiye'nin, Lens'e daha yakın olduğu ve kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği de bilgiler arasında yer alıyor.

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