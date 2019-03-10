Başakşehir’e yan bakılmıyor

ADIM adım şampiyonluğa koşan Medipol Başakşehir, son 3 sezonda ligin 4 büyüğü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında aldığı sonuçlarla da başarısının tesadüf olmadığını ortaya oydu. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Turuncu-Lacivertli ekip son olarak Feherbahçe’yi 2-1 mağlup ederken 3 sezonda 4 büyük takıma karşı 25 kez sahaya çıktı. Başakşehir bu mücadeleleri 14’ünde sahayı galibiyetle terk etti. 8 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 3 karşılaşmayı da kaybetti. Medipol Başakşehir, F.Bahçe önünde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi, Galatasaray’a karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, Beşiktaş maçlarında 3 galibiyet, 2 beraberlik, Trabzonspor’a karşı ise 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti.