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Başakşehir’i Crivelli uçuruyor

Caen’den transfer edilen 24 yaşındaki Fransız forvet, Wolfsberg ve A.Gücü maçlarında 2’şer gol atarak şov yaptı. Turuncu-Lacivertliler hem ligde hem de Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’in ilk 2 haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, sonrasında oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmezken, bunda yeni forveti Enzo Crivelli’nin payı büyük oldu. Caen’den transfer edilen 24 yaşındaki forvet oyuncusu, 2. haftadaki Fenerbahçe maçında yaptığı gol siftahının ardından Beşiktaş ve Çaykur Rize karşılaşmalarında 1’er, Gaziantep FK ve Ankaragücü müsabakalarında ise 2’şer kez rakip fileleri havalandırırak ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı. Crivelli, Avrupa Ligi’nde son oynanan Wolfsberger maçında da 2 gol atarak Başakşehir’in hem Avrupa’da gruptan çıkma yolunda büyük avantaj sağlamasında hem de ligde zirve yarışı içinde olmasında önemli katkı verdi. İyi bir hava yakaladıklarına vurgu yapan Crivelli, “Yükselişimiz oyun ve puan olarak devam ediyor. İyi bir yolda gidiyoruz. İlk hedefimiz Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmak. Sonrasında ligde de sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde olmak ve ipi göğüslemek için savaşacağız” ifadelerine yer verdi.

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