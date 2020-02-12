Başakşehir'i imha planı hazır! Boateng ve Lens...

HT 12.02.2020 10:44 - Güncelleme: 12.02.2020 10:44

Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından 2 maçta 2 galibiyet alarak zirve için yeniden umutlanan Beşiktaş'ta tüm gözler Başakşehir maçına çevrildi.

Zorlu bir fikstüre giren siyah-beyazlılar, gelecek 3 haftada kendisinden üst sıralarda bulunan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kartal sonrasında ise Ankaragücü'nü ağırlayıp deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

Bu mücadelelerde maksimum puanı elde ederek zirve yarışında iddialı hale gelmek isteyen Sergen Yalçın, öğrencileriyle yaptığı toplantıda Başakşehir maçında galibiyetten başka bir sonucun kendilerine yaramayacağını ifade etti.

KADRODA REVİZYON

47 yaşındaki çalıştırıcı, zorlu maçta kadroda da değişikliğe gidecek. Bu sezon eski günlerini aratan Adem Ljajic'in yerine yeni transfer Kevin-Prince Boateng'i 11'e monte edecek olan Yalçın'ın sağ kanatta da Diaby'yi kesip Jeremain Lens'e şans vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle forma giyemeyecek Gökhan Gönül'ün yerine ise Douglas sağ bekte görev alacak. Bu sezon evinde oynadığı 11 maçta sadece Fenerbahçe'ye kaybeden Başakşehir'in iç saha hakimiyeti dikkat çekerken siyah-beyazlılar, hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefliyor.

BOATENG'İN GÖREVİ

Kara Kartal'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, Siyah-Beyazlı formayla ilk çıktığı mücadeleye damgasını vurmuştu. Beşiktaş'ın Süper Lig'de geçen hafta Gaziantep'le oynadığı karşılaşmaya sonradan dahil olup şık bir gole imza atan Ganalı futbolcu, cuma günü oynanacak Başakşehir maçında ilk 11'e geçmiş olacak.

İdman eksiğini kısa sürede kapatan ve takım arkadaşları ile teknik ekiple de kısa sürede kaynaşan 32 yaşındaki futbolcunun, İstanbul temsilcisi karşısında hücum hattında Burak Yılmaz'ın arkasında görev yapacağı öğrenildi.

Mücadeleye Adem Ljajic'in bölgesinde, 10 numara hattında başlayacak olan Boateng'in sahada kaldığı süre boyunca hem Burak Yılmaz'a pozisyon yaratıp hem de hücum hattında skor üretmeye çalışacağı bildirildi.