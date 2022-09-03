Başakşehir'in bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 4. maçında da yenilmezliğini sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk yarısı da turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona eren mücadelede İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Serdar Gürler ve Philippe Keny attı.

Oynadığı 4 maçta 3. galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Alanya ekibi ise 5 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grub ilk maçında deplasmanda İskoç ekibi Hearts ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Corendon Alanyaspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

TRAORE VE KENY İLK MAÇLARINA ÇIKTI



Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Betrand Traore ve Philippe Keny, turuncu-lacivertli formayla ilk maçlarına Corendon Alanyaspor karşısında çıktı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin 75. dakikasında Okaka'nın yerine Traore'yi, Serdar Gürler'in yerine de Keny'yi oyuna sürdü.

Keny, İstanbul ekibiyle çıktığı ilk maçta ilk gol sevincini yaşadı. Keny'nin golünde, pası veren isim ise bir diğer yeni transfer Traore oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4. MAÇINDA DA GOL YEMEDİ



Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 4. maçta da kalesini gole kapattı.

Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü haftada Yukatel Kayserispor'u 2-0'la geçen İstanbul ekibi, Corendon Alanyaspor'u da 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.

Dört maçta kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.