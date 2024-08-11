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Spor

Başakşehir'in ilk hafta rakibi Çaykur Rizespor

Süper Lig'de sezonun ilk maçını yarın oynayacak olan Başakşehir, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 10:06 - Güncelleme:
Başakşehir'in ilk hafta rakibi Çaykur Rizespor
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

RAMS Başakşehir geçtiğimiz sezonu 61 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise topladığı 50 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekip, bu turun ilk maçında da deplasmanda Gürcü ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 mağlup etti. Bu turun rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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