Başakşehir'in kamp programı belli oldu

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz Perşembe günü tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Turuncu-lacivertliler, 10-24 Temmuz tarihleri arasında ise hazırlıklarına Burdur'da devam edecek.

Medipol Başakşehir'in yeni sezon hazırlık kampı programı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 6 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da basına açık yapacağı antrenmanla başlayacak. Ekibimiz, 10-24 Temmuz tarihleri arasında Burdur'da kamp yapacak. Hazırlık maçlarının programı daha sonra açıklanacaktır " ifadeleri kullanıldı.