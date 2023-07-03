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Spor

Başakşehir'in kamp programı belli oldu

Gelecek sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da başlayacak olan Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu.

IHA3 Temmuz 2023 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
Başakşehir'in kamp programı belli oldu
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Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz Perşembe günü tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Turuncu-lacivertliler, 10-24 Temmuz tarihleri arasında ise hazırlıklarına Burdur'da devam edecek.

Medipol Başakşehir'in yeni sezon hazırlık kampı programı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 6 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da basına açık yapacağı antrenmanla başlayacak. Ekibimiz, 10-24 Temmuz tarihleri arasında Burdur'da kamp yapacak. Hazırlık maçlarının programı daha sonra açıklanacaktır " ifadeleri kullanıldı.

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