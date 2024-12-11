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Spor

Başakşehir'in Konferans Ligi'nde konuğu Heidenheim

Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Alman ekibi Heidenheim'ı ağırlayacak

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
Başakşehir'in Konferans Ligi'nde konuğu Heidenheim
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında yarın sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Senegalli stoper Ousseynou Ba, bu mücadelede forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.

Tedavisi süren ve Süper Lig'de Göztepe ve Atakaş Hatayspor ile oynanan maçlarda forma giyemeyen Serdar Gürler'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

BAŞAKŞEHİR 2 PUANA SAHİP, HEİDENHEİM'IN 9 PUANI BULUNUYOR

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, son iki maçından ise beraberlikle ayrılarak 2 puan topladı.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, son maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve yalnızca son oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Alman ekibi Heidenheim ise 9 puana sahip.

İlk maçında sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija'yı 2-1, ikinci maçında deplasmanda Pafos FC'yi 1-0 ve üçüncü maçında deplasmanda Hearts'i 2-0 yenen Heidenheim, son karşılaşmasında ise sahasında Chelsea'ye 2-0 kaybetti.

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