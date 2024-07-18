Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunun 1. eleme turunda La Fiorita, Belarus takımı Isloch Minsk'e üstünlük kurarak 2. eleme turunda Başakşehir'in rakibi oldu.
Isloch Minsk karşısında evindeki ilk maçı 1-0 kaybeden San Marino takımı, deplasmandaki rövanşın 90 dakikasını aynı skorla önde tamamladı. Uzatmalarda da skor değişmeyince penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan La Fiorita 2. eleme turuna çıktı.
Başakşehir, La Fiorita ile ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.