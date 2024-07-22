Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.
RAMS Başakşehir ise San Marino ekibi La Fiorita'yı geçmesi durumunda, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda, Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Organizasyonun 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ'NDEN ELENMESİ HALİNDE
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a elenmesi halinde, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Hajduk Split (Hırvatistan)-Torshavn (Faroe Adaları) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.