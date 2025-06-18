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Spor

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İlk maç deplasmanda

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi Cherno More oldu. İlk karşılaşma 24 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak.

Haber Merkezi18 Haziran 2025 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İlk maç deplasmanda
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Trendyol Süper Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi bileti alan Başakşehir'in 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.

Buna göre Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan'ın Cherno More takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki ilk maçını 24 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 31 Temmuz Perşembe günü kendi sahasında oynanacak.

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