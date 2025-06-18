Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki ilk maçını 24 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 31 Temmuz Perşembe günü kendi sahasında oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi bileti alan Başakşehir'in 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.
Buna göre Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan'ın Cherno More takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki ilk maçını 24 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 31 Temmuz Perşembe günü kendi sahasında oynanacak.