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Spor

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi Rapid Wien

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Başakşehir yarın sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien ile kozlarını paylaşacak.

AA1 Ekim 2024 Salı 10:14 - Güncelleme:
Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi Rapid Wien
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Adam Ladeback yönetecek.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Ömer Faruk Beyaz da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ YOLU

RAMS Başakşehir, bu sezon yeni formatında düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 eleme turunu geçerek katılma hakkı elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i ve play-off turunda da İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

RAPİD WİEN, TRABZONSPOR'U ELEDİ

Rapid Wien, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti.

Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.

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