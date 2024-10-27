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Spor

Başakşehir'in konuğu Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir sahasında Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor'u konuk edecek.

AA27 Ekim 2024 Pazar 10:41 - Güncelleme:
Başakşehir'in konuğu Eyüpspor
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Başakehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 14 puanı bulunuyor.

Son 3 maçında 2 galibiyet elde eden ikas Eyüpspor ise oynadığı 9 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İstanbul ekibi 15 puana sahip.

RAMS Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in tedavisi sürüyor. Serdar'ın son durumu maç günü netlik kazanacak.

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