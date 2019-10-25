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Başakşehir’in lideri İrfan Can

Turuncu-Lacivertliler’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Wolfsberger’e golünü atıp, takımına Avrupa’daki ilk zaferini kazandırdı. İrfan Can, “Çok daha iyi olacağım” ifadelerini kullandı.

  • Star Spor
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MEDİPOL Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu’nda Avusturya ekibi Wolfsberger’i 1-0 yenip, ilk galibiyetini alırken, maça damga vuran isim İrfan Can Kahveci oldu. Karşılaşmanın 78. dakikasında kendisiyle özdeşleşmiş çalımlarıyla rakibini saf dışı bırakan milli orta saha oyuncusu, nefis de vurup takımını galibiyete taşıdı. Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye gitmesinin ardından kısa bir dönem bocalama yaşayan İrfan Can, sonrasında sergilediği performansla Başakşehir’in hem vazgeçilmezi hem de lideri olduğunu ortaya koydu. Milli Takım’ın da vazgeçilmezlerinden olan 24 yaşındaki futbolcu, “Çok çalışıyorum, daha da iyi olacağım” diye konuştu.

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