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Spor

Başakşehir'in rakibi Kopenhag 6 hafta sonra 3 puan aldı

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in Avrupa Lig'indeki rakibi Kopenhag 6 hafta sonra galibiyet aldı.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 23:25 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 23:25
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'de konuk olduğu Aalborg'u 1-0 yendi.

Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun 9. haftasında Aalborg'a konuk oldu.

Zeca, 53. dakikada attığı golle Kopenhag'ı 1-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Kopenhag, ligde 6 maç sonra galip geldi.

Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde Kopenhag, bitime bir hafta kala 65 puanla ikinci sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.

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