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Spor

Başakşehir'in rakibi Kopenhag ligde Randers'i mağlup etti

Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde sahasında Randers'i 2-1 mağlup etti.

07 Haziran 2020 Pazar 21:28 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 21:28
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Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, sahasında Randers'i 2-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 26. haftasında Randers'i ağırladı.

KOPENHAG LİGDE 2. SIRADA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3. dakikada Mikkel Kaufmann ve 26. dakikada Jens Stage'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golü, 83. dakikada Emil Ris Jakobsen'den geldi.

Son hafta maçından galip ayrılan Kopenhag, normal sezonu lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada tamamladı.

Normal sezonun sona erdiği ligde şampiyonluk grubu karşılaşmalarına geçilecek.

Medipol Başakşehir, ilk maçını 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag'a konuk olacak.

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