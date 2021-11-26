Başakşehir'in serisini Altay bitirdi

26 Kasım 2021 Cuma 22:06 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 22:06

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Başakşehir, Altay'ı ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyeti serisi sona eren Başakşehir, 22 puanla 7. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 7 maça çıkan Altay ise 17 puanla 11. sırada yer buldu.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Altay ise Galatasaray'a konuk olacak.

BELÖZOĞLU'NUN İLK PUAN KAYBI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının başında çıktığı 6. maçında ilk puan kaybını yaşadı. Belözoğlu, öncesinde oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında altıpas önündeki Okaka'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

30. dakikada ev sahibi ekibin buluğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla sağ kanatta bulunan Gulbrandsen, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Altıpas önündeki Okaka, markaj altında olmasına rağmen yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, orta noktayı gösterirken, gerçekleştirilen VAR incelemesi sonucunda Gulbrandsen'in ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.

38. dakikada Altay savunmasının hatasında top, ceza sahası önündeki Okaka'da kaldı. İtalyan futbolcunun ceza sahasına girerek karşı karşıya vuruşunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53' Başakşehir'in kazandığı duran topta Berkay'ın etkili şutu yandan auta çıktı.

62'nci dakikada Aleksic'in ceza sahasına gönderdiği topta Berkay'ın kafa vuruşu kaleci Lis'de kaldı.

71'inci dakikada Caiçara'nın pasında Visca'nın çaprazdan şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.

73'üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aleksic topla buluştu. Sırp oyuncunun yerden şutu auta çıktı.

Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Başakşehir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Ömer Tevfik Özkoç

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammet- Ömer Ali (Dk. 66 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Tolga (Dk. 46 Aleksic), Mahmut, Gulbrandsen (Dk. 66 Visca), Berkay (Dk. 79 Deniz), Chadli (Dk. 89 Atabey), Okaka

ALTAY: Lis- Thiam, Murat, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Poko, Rodriguez (Dk. 79 Zeki), Kappel (Dk. 79 Erhan), Pinares (Dk. 68 Rayan- Dk.89 Deniz Kadah), Bamba

SARI KARTLAR: Aleksic (Medipol Başakşehir), Thiam, Zeki (Altay)