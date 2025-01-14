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Spor

Başakşehir'in yeni transferi sahaya adım atmadan sakatlandı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yeni transferi Christopher Operi'nin antrenmanda sakatlık yaşadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

IHA14 Ocak 2025 Salı 14:31 - Güncelleme:
Başakşehir'in yeni transferi sahaya adım atmadan sakatlandı
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Başakşehir, yeni transfer Christopher Operi'nin antrenmanda sakatlandığı açıkladı. Operi'nin sol diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı paylaşıldı.

Başakşehir, yeni transfer Christopher Operi'nin antrenmanda sakatlandığını duyurdu. 27 yaşındaki sol bekin, çekilen MR sonucunda sol diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın antrenmanında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Christopher Operi'nin çekilen MR görüntülenmesi sonuçlanmıştır. Sol diz iç yan bağında ikinci derecede zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Fransa'nın 1. Lig ekiplerinden Le Havre'den transfer edilmişti.

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