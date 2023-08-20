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Spor

Başakşehirli Aile Tribünü projesi hayata geçirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Başakşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle 'Başakşehirli Aile Tribünü' projesini hayata geçirdi.

20 Ağustos 2023 Pazar 19:57 - Güncelleme:
Başakşehirli Aile Tribünü projesi hayata geçirildi
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı Batı Tribünü A Blok'ta "Baykuş Yuvası" olarak isimlendirilen bölge, 0-6 yaş arası çocukların kendilerine ayrılmış oyun ve eğlence alanında vakit geçirip eğlenirken ailelerin de maç izleyecekleri bir alan olarak yeniden tasarlandı. Proje, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maç ile başladı.

Etkinliklerin saha içinde sınırlı olarak kalmadığı projede, maç günleri stadyum dışında da oluşturulan eğlence ve konser alanlarında çocukların keyifli vakit geçirmesi planlanıyor. Ayrıca her maç günü bir futbolcunun da çocuklar ile birlikte söyleşide bir araya gelmesi de proje içerisinde yer alıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maç öncesinde başkan Göksel Gümüşdağ ve Brezilyalı futbolcu Joao Figueiredo, stat dışındaki eğlence alanında minik taraftarlarla buluştu.

Semtte taraftar kültürünü çocuklara küçük yaştan itibaren aşılamayı hedefleyen kulüp, sadece oyuncu yetiştiren değil, taraftar yetiştiren bir kulüp olarak ilçeyle bütünleşmeyi hedefliyor.

  • Başakşehir Tribün
  • RAMS Başakşehir
  • Trendyol iş birliği

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