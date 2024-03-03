Başar Önal: Beşiktaş beni çok istedi

Hollanda 2. Lig ekibi De Graafschap forması giyen ve devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a transferi konuşulan 19 yaşındaki yıldız futbolcu Başar Önal, açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ BENİ ÇOK İSTEDİ"

Başar Önal, "Beşiktaş, birkaç ay beni izledi ve benimle çok ilgilendiler. Devre arası transfer döneminin son gününde kulübüme beni istediklerini söylemişler. Kulübüme sadece bonservis ücretimi sordular. Beşiktaş, kulübüme herhangi bir ücret sunmadı. Sadece, 'Biz seni çok istiyoruz' dediler. Resmi bir teklif olmadığı için transfer gerçekleşmedi." dedi.

Bu sezon De Graafschap formasıyla 27 resmi maça çıkan Başar Önal bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.