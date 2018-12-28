Başarı sürdürülebilir ekonomi ile gelir

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz.

Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model. Galatasaray Spor Kulübü olarak devletimizin önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik. Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz.

Bu iş birliğinin de kulüplerimizin gelir gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu girişimin kısa zamanda pratiğe geçilerek hayırlara vesile ve başarılı olmasını gönülden diliyoruz.