Macaristan'ı iki maçta da rahat bir şekilde yenerek adını Uluslar Ligi A Grubu'na yazdırmasını bilen Türkiye'de Teknik Direktör Vincenzo Montella, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Türkiye Millî Futbol Takımı'nda görev yapan teknik direktörlerin 5 ve üzeri maç performansları incelendiğinde İtalyan çalıştırıcı elde ettiği galibiyet yüzdesiyle Stefan Kuntz ile zirveyi paylaşıyor. Montella, milli takımın başında çıktığı 16 maçın 10'unu kazanarak %62.5 gibi yüksek bir galibiyet oranına ulaştı. 2021-2024 yılları arasında Türkiye'yi çalıştıran Stefan Kuntz da İtalyan çalıştırıcı ile benzer bir performans sergiledi.

TERİM VE GÜNEŞ'İN MAÇLARI FAZLA

Milli takımda büyük başarılar elde eden Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı takımla toplam 59 müsabakaya çıktı ve bunların 31'ini kazanarak %52,54'lük bir galibiyet oranına sahip oldu. Milli takımın başında uzun süre kalan bir diğer teknik direktörlerden Fatih Terim de 68 maçta 35 galibiyet alarak %51,47 galibiyet oranını yakaladı. Bu iki deneyimli teknik adamın galibiyet oranlarının ortalama seviyelerde seyretmesi çok maç oynamalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ersun Yanal, millî takımın başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet elde ederek %44,44'lük bir başarı oranına sahip oldu.

HİDDİNK %41,67'LİK ORAN YAKALADI

Guus Hiddink ise görev yaptığı dönemde, 12 maçta 5 galibiyet alarak %41,67'lik bir galibiyet oranıyla takımın başındaki dönemini tamamladı. Önemli teknik direktörler arasında yer alan Mustafa Denizli, 26 maçta 10 galibiyetle %38,46 oranına ulaştı. Abdullah Avcı ise 6 maçta 2 galibiyetle %33,33'lük bir başarı yakalayabildi. Süper Lig'de çalıştırdığı şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, Milli takımla çıktığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alarak %25 oranında kaldı. Eski dönemlerde görev alan Sandro Puppo ise 16 maçta 5 galibiyet alarak %31,25 galibiyet oranına ulaştı.