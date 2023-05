Luan Peres: Hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı defans oyuncusu Luan Peres, Trabzonspor'a karşı gol attığı için mutlu olduğunu aktarırken, "Hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan ve sol bekte görev yapan Luan Peres, takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peres, "Galibiyet elde ettiğimiz için mutluyuz. Derbi maçıydı ve bu maçı 3 puanla kapatmamız gerekiyordu. 3 golle kazandığımız bir maç oldu, takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ben de attığım golle takımıma yardımcı olabildiğim için ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GOL SONRASI EŞİMİ DÜŞÜNDÜM"



Attığı gol sonrası duygulandığını ve eşine armağan ettiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "7 aylık bir süre, sahada değildim. Maalesef zor bir süreçti, her futbolcu için bu süreçler sor olur. Geri döndüğüm için mutluyum. Attığım gol sonrası kendimi çok iyi hissettim ve aynı zamanda o an eşimi düşündüm, o zorlu periyotta, o dönemde bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla, öyle bir an gerçekleşti" diye konuştu.

"HEM SÜPER LİG'İ HEM TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Önümüzdeki hafta Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkacaklarını da hatırlatan Peres, kalan haftalarla ilgili şunları söyledi:

"Bana göre sahada olan her takım arkadaşım, takımı için yardımcı olmak ister. Çünkü herkesin isteği aynı; burada bir farklılık söz konusu değil. Her takım arkadaşım kazanmak için oynar. Oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Diğer rakiplerimizin oynayacağı maçlardan bağımsız olarak, kendi maçlarımıza odaklanmış durumdayız. Sivasspor ile kupada yarı final maçı oynayacağız. Bu karşılaşmada oldukça önemli. Bu maça en iyi şekilde odaklanacağız. Fenerbahçe'de oynuyoruz, elbette ki şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligde de aynı şekilde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Oynayacağımız 2-3 maç kaldı, dolayısıyla tüm maçları galibiyetle tamamlamak niyetindeyiz."

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"



Takıma yardımcı olduğu için mutlu olduğunu belirten Peres, "Bir defans oyuncusu olarak, sürekli gol atan bir oyuncu değilim. Sivasspor maçında da bir pozisyon olmuştu, maalesef değerlendirememiştim. Bugün oluşturduğumuz şansla beraber golü atmış oldum, biraz da diziliş ile alakalı. Hocamız Jesus, ileride takım arkadaşlarıma yardımcı olmamı istiyor. Gol attığım için mutluyum" dedi.

Luan Peres, kulübün sosyal medya hesabından 'maçın adamı' paylaşımı ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"İrfan Can bugün kaleyi şahane şekilde savundu. Valencia, takımımızın en önemli oyuncusu bugün de golünü attı. Michy de iyi performans sergiledi ve aynı şekilde golünü attı. Herkes takımı için mücadele ediyor."