Başarılı stoper Caleb Okoli, Galatasaray'ın kapısından döndü

Atalanta forması giyen 21 yaşındaki stoper Caleb Okoli için Galatasaray iddiası geldi.

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre, Dünya Kupası'nın ardından formasından uzaklaşan 21 yaşındaki stoper, bu durumdan memnun değil.

ATALANTA 20 MİLYON EURO BEKLİYOR

Okoli'nin bu nedenle, yaz aylarında takımdan ayrılabileceği ve Premier Lig'e sıcak baktığı aktarıldı. Atalanta'nın da, genç oyuncu için beklentisinin 20 milyon euro istediği ve bu nedenle Premier Lig'in herkes için en uygun çözüm olabileceği kaydedildi.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Öte yandan Galatasaray'ın da Okoli'ye ilgisinin olduğu yazıldı. Sarı-kırmızılıların, şubat ve mart ayında Türkiye'de transfer dönemi hala açıkken, oyuncuya ilgi gösterdiği ve teklif sunduğu öne sürüldü. Okoli'nin Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakmadığı ve yaz aylarında yeni fırsatlar beklediği belirtildi.

Atalanta'da ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Okoli, bu sezon İtalyan ekibinde 13 maça süre aldı.