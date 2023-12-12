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Spor

Başhekim, Halil Umut Meler'in son durumunu açıkladı!

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in son durumuyla ilgili Ankara'da özel bir hastanenin başhekimi olan Doktor Mehmet Yörübulut, açıklama yaptı.

12 Aralık 2023 Salı 00:41 - Güncelleme:
Başhekim, Halil Umut Meler'in son durumunu açıkladı!
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Ankara'da özel bir hastanenin başhekimi olan Doktor Mehmet Yörübulut, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yörübulut, "Hastanemize biraz önce hastamız acil servise başvurdu. Orhan Hocamızla beraber diğer doktor arkadaşlar ilk muayeneler, tomografi ve ileri tetkikler, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden mide bölgesine kadar tarandı. Şu an için hayati tehlike yok. Sol göz çevresinde kanaması var. Orada küçük bir çatlak var. Önemli bir hayati tehlike gözükmüyor. Kafa travması olması sebebiyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli tetkiklerin ardından göndereceğiz. Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım." ifadelerini kullandı.

Başhekim Yörübulut, "Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım." açıklamasını yaptı.

  • MKE Başkanı
  • Saldırı
  • Halil Meler

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