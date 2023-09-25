Bashiru: Ben kahraman değilim

Hatayspor'da Dele Bashiru, 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Bashiru, "Karşımızda çok iyi bir takım vardı. Hafta içi çok çalıştık. Volkan Hocamız da analizleri gösterdi ve kazanacağımızı söyledi. Sahada; takımımız, Hatay ve hocamız için gereğini yaptık. Ben kahraman olmadım. Biz hepimiz birlikte kahraman olduk." dedi.

Bashiru, Volkan Demirel'in attığı galibiyet golünün ardından kendisine bir şey söyleyip söylemediğine yönelik gelen soruya, "Golden sonra herkes üstüme çıktı. Kimseyi duyamadım. Belki daha sonra Volkan hoca bir şeyler söyler" cevabını verdi.