‘Başımız dik çıkacağız’
Ünal Karaman, Beşiktaş maçı öncesi yayınlanan motivasyon klibinde bu ifadeyi kullanıp, “Biz isteyeceğiz, mücadele edeceğiz ve başaracağız. Rakibe buradan çıkış olmadığını hissettirin” dedi.
- Star Spor
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, motivasyon klibiyle futbolculara ve taraftarlara seslendi. Trabzon’un resmi Twitter hesabından “Biz isteyeceğiz, biz mücadele edeceğiz ve başaracağız.” #YANYANA etiketiyle paylaşılan klipte Karaman, “Korkmayın, yılmayın, futbolunuzu oynayın. Başımız dik çıkacağız bu sahadan. Rakibe buradan çıkış olmadığını hissettirin” dedi. Bu arada Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, “Biz zoru severiz ve ancak yan yana geldiğimiz zaman, birlik olduğumuz zaman Trabzonspor’u taşımamız mümkün olacak” sözlerinin de yer aldığı klip kısa sürede binlerce paylaşım aldı ve büyük beğeni topladı.
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