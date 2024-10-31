İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2608
  • EURO
    37,3493
  • ALTIN
    3029.39
  • BIST100
    8909.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basın mensupları isyan etti! Recep Uçar'ın imza töreninde kriz
Spor

Basın mensupları isyan etti! Recep Uçar'ın imza töreninde kriz

Konyaspor bugün saat 13.00'te yeni teknik direktörü Recep Uçar için imza töreni gerçekleştirecekti. Teknik direktör Recep Uçar ve yönetimin 40 dakika geçinmesinin ardından basın mensupları salonu terk etti. İşte detaylar...

DHA31 Ekim 2024 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
Basın mensupları isyan etti! Recep Uçar'ın imza töreninde kriz
ABONE OL

Konyaspor'da yeni teknik direktör Recep Uçar, imza törenine 40 dakika gelmeyince basın mensupları kulübü ve yeni hocayı protesto ederek salondan ayrıldı.

Geçtiğimiz pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan Konyaspor yönetimi, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından takımın başına en son Kayserispor'da yaklaşık 4 ay görev yapan Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Konyaspor yönetimi yeni teknik direktör Recep Uçar ile imzalayacağı sözleşme için bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya teknik hoca ve yönetim ekibi 40 dakika boyunca gelmeyince, toplantının başlamasının da bir süre daha uzayacağı açıklanınca basın mensupları protesto ederek toplantı salonundan ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.