Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

SOFYAN AMRABAT'IN AÇIKLAMALARI:

'İNANILMAZ BİR KULÜP'

"Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum."

'HAYIR DEMEK ÇOK ZOR'

"Mourinho'nun da etkisi oldu. O sizi isterse 'Hayır' demek çok zor. Roma-Fiorentina maçından sonra 'Seninle çalışmak isterim' dedi. Elhamdülillah bugün bir Fenerbahçe oyuncusuyum. O bir winner. Ben de bir winner oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağız."

'HEDEF DAİMA İLERİ'

"Takımın kalitesini çok beğendim. Kulübe teşekkür etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı."