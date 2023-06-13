1400 bilet nereye gitti?

BAŞKAN 1400 BİLETE NE OLDU

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için TFF'ye 2 bin 300 bilet gönderdi. Bu biletlerin 900'ü parayla satıldı. Başkan'ın uhdesinde kalan bin 400'ünün akıbeti belli değil. Kime, hangi kriterlere göre verildiği muamma. Büyükekşi, "Her şey mükemmel" diyor ama Avrupa'daki yansımalar feci. Taraftar, "İnek yerine koyulduk, soyulduk, otobüse işemek zorunda kaldık" diye isyanda.

Türkiye'de futbolun patronu TFF. Hiç kuşkusuz Şampiyonlar Ligi finali gibi dev bir organizasyonun kusursuz yapılması için de en büyük sorumluluk onlarda. Doğru bir plan ve projeyle ilgili birimleri doğru yönlendirmek ve planın kusursuz işlemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak da onların görevi. Ama görünen o ki ellerindeki biletleri eşe dosta dağıtmaktan, organizasyonla ilgilenmeye pek vakitleri kalmamış. UEFA'dan gelen 2 bin 300 biletin akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Yöneticilere parayla satmaları için 900 bilet verilmiş. 1400 adedi ise Başkan Mehmet Büyükekşi'nin uhdesinde kalmış. Satılamayanlar son anda e-bilet müdürlüğüne gelen talimatla dağıtılmış. Ama kime verilmiş, parası alınmış mı, hangi kriterlere göre bu dağıtım yapılmış belirsiz. TFF yöneticilerinin yakınları, kulüp başkanları ve yöneticileri bu biletlerden almış mı? Bu konuda TFF kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır.

YOLLARA, OTOBÜSLERE İŞEMEK ZORUNDA KALDIK

Gelelim ikinci önemli konuya. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dün McDonald's ile yapılan sponsorluk anlaşmasında, "Tüm dünyaya uluslararası organizasyon yapma başarımızı gösterdik" diyor. Ama gerçekler farklı. Dünyaya güzel ülkemizi, çok güzel bir şekilde tanıtmak için elimize geçen fırsatı heba ettik. Avrupa basınında çok olumsuz yorumlar var. Başta Daily Mail, The Guardian olmak üzere İngiliz basını, "Şampiyonlar Ligi fi nalinde bize sığır gibi davranılıyor" başlığını atmış. 300 euro alan taksicileri, 20 euroya meşrubat, 10 euroya su aldıklarını, gece otobüslerde sabahlayıp, tuvalet bulamadıkları için yollara, otobüslere işediklerini anlatmışlar.

BEN YAPSAM BUNDAN DAHA KÖTÜ OLMAZDI

Siz burada çıkıp "200 milyon dolar döviz soktuk" diye hava atarak ancak kendinizi kandırırsınız. Zira bugün dünyada olup biten her şeyi herkes anında öğreniyor. Bu şekilde soktuğunuz 200 milyon doların ülkeye 2 milyar dolar zarar verdiğini bilin isterim. 'Peki organizasyonun sorunsuz yapılması için ne önerirdiniz?' diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu benim cevaplamam gereken bir soru değil? Sizin, İBB'nin ve muhtelif yetkililerin cevap vermesi gereken bir konu. Ama şu kadarını söyleyeyim, ben yapsam daha iyisini yapardım.